В Бонне проходят предварительные переговоры по финансированию борьбы с изменением климата

БАКУ /Trend/ - На 60-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Бонне ведутся предварительные переговоры по финансированию борьбы с изменением климата, сообщает Trend.

Около 200 стран прилагают усилия, чтобы согласовать новую глобальную цель по финансированию борьбы с изменением климата в преддверии конференции ООН по борьбе с изменением климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Климатическое финансирование подразумевает, что основные экономики помогают более бедным странам инвестировать в проекты по ограничению выбросов парниковых газов и преодолению ухудшающихся экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата. В 2009 году развитые страны договорились, что с 2020 по 2025 годы будут переводить в соответствующие фонды 100 миллиардов долларов в год. Задача участников Боннской сессии - добиться увеличения поступлений средств в фонды.

Ухудшение ситуации с изменением климата и отсутствие инвестиций в экологически чистую энергию в развивающихся странах означают, что требуемые суммы должны резко возрасти после того, как государства согласуют первую цель финансирования по борьбе с изменением климата

ООН со ссылкой на независимый отчет за 2023 год сообщает, что развивающимся странам, за исключением Китая, потребуется 2,4 триллиона долларов инвестиций в год к 2030 году для достижения своих климатических целей и защиты обществ от последствий изменения климата. Это более чем в четыре раза превышает текущий уровень инвестиций.

Арабская группа, в которую входят Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, предлагает ООН цель в 1,1 триллиона долларов в год, в то время как 441 миллиард долларов должен поступать в виде грантов непосредственно от правительств развитых стран.

Индия, африканские страны и небольшие островные государства также заявили, что для этих целей требуется более 1 триллиона долларов, но существуют разногласия относительно того, какая часть этого финансирования будет выделена за счет государства. В настоящее время лишь часть, то есть десятки богатых стран, обязаны предоставлять климатическое финансирование. Этот список стран-финансистов был определен во время переговоров ООН по климату в 1992 году и с тех пор не изменился.

Официальные лица Европейского союза и США считают, что список устарел, и предлагают добавить новых доноров, в том числе Китай с его второй по величине экономикой в мире, а также страны с высоким ВВП на душу населения, такие как Катар, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Пекин категорически против этого. На конференции COP29 в Баку главной темой станет вопрос о том, какие страны должны предоставлять финансирование. Вопросы, которые будут обсуждаться на этом мероприятии, включают в себя налоги на ископаемое топливо и оборонный сектор, а также процессы замены долга, при которых часть государственного долга прощается в обмен на дополнительные инвестиции страны в борьбу с изменением климата.

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