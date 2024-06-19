Без финансов мы не сможем устранить негативные последствия изменения климата - Габиб Микаиллы

БАКУ /Trend/ - Без финансов мы не сможем устранить негативные последствия изменения климата.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель Секретариата Организационного комитета COP29 Габиб Микаиллы во время выступления на панельной дискуссии "Балансирование, сокращение, адаптация и устойчивость" в рамках 29-го Заседания высокого уровня на тему "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего сегодня в Баку.

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