Правительство Азербайджана намерено превратить Карабахский регион в динамично развивающийся центр "чистой энергии" - Вахид Гаджиев

ЗАНГИЛАН/Trend/ - Правительство Азербайджана намерено превратить Карабахский регион в динамично развивающийся центр "чистой энергии".

Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев во время выступления на 29-м заседании высокого уровня в Зангилане на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее".

"Используя богатые ресурсы солнечной энергии в Джебраиле, Губадлы и Зангилане, мы интегрируем солнечные панели в жилые дома и системы уличной инфраструктуры. Кроме того, такие инициативы, как солнечные зарядные станции для электромобилей, "умная парковка" и другие экологически чистые решения, подчеркивают нашу приверженность внедрению устойчивых практик", - подчеркнул он.

Гаджиев напомнил, что в Джебраиле британская компания bp намерена построить солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, а компания Nobel Energy намерена инвестировать в строительство завода по производству солнечных панелей мощностью 100 МВт.

"Эти инициативы органично вписываются в Национальную стратегию, направленную на превращение Карабахского региона в динамично развивающийся центр "чистой энергии". Кроме того, реализация крупных строительных проектов на всей территории Восточного Зангезура и Карабаха продолжается в соответствии с современными градостроительными тенденциями.

Строительство ведется с учетом современных тенденций урбанизма, где приоритетными являются устойчивость, инклюзивность и безопасность. В качестве примера можно привести "умное село" Агалы Зангиланского района. Это село было построено с учетом Целей устойчивого развития (ЦУР). Сегодня в Агалы проживает 171 семья, общее число жителей достигает 870 человек", - добавил он.

Он также упомянул, что в строительных работах на освобожденных от оккупации территориях широко использовались теплоизоляционные материалы.

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