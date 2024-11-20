Растущая актуальность климатической проблемы требует кардинальных изменений в сфере строительства - Анар Гулиев

БАКУ /Trend/ - Растущая актуальность климатической проблемы требует кардинальных изменений в в строительстве и управлении городами.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления на "круглом столе" высокого уровня на тему энергоэффективности в "зеленом" строительстве и зданиях и устойчивости к изменению климата в городах.

"Мы должны принять преобразующую роль, которую строительный сектор может сыграть не только в формировании экологического строительства, но и в управлении устойчивым городским развитием и экономическим ростом", - сказал он.

Анар Гулиев отметил, что также следует признать, что строительный сектор является одним из основных факторов глобальных выбросов углерода, ухудшения состояния окружающей среды.

"Как и во многих других странах мира, в Азербайджане строительная промышленность долгое время была мощным двигателем экономического развития. Это создало рабочие места, смоделировало инновации и внесло значительный вклад в улучшение качества жизни наших граждан. Однако этот рост сопряжен с серьезной ответственностью за снижение воздействия этой деятельности на окружающую среду. Растущая актуальность изменения климата сегодня требует фундаментальных изменений в том, как мы строим и управляем нашими городами. Мы должны принять более экологичные и устойчивые методы строительства и уделять приоритетное внимание энергоэффективности зданий.

В этом контексте я рад объявить о нашем продолжающемся сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией для разработки дорожной карты "зеленого" строительства в Азербайджане. Эта дорожная карта является важным шагом в интеграции устойчивого развития в наши процессы городского планирования. Кроме того, дорожная карта предоставит руководящие принципы для заинтересованных сторон как государственного, так и частного секторов по приведению градостроительных усилий Азербайджана в соответствие с глобальными целями устойчивого развития. В рамках нашего обязательства по устойчивому развитию это также охватывает цифровизацию в строительном секторе" - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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