TAP намерен достичь золотого стандарта по отчетности о выбросах метана к 2026 году – управляющий директор (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) поставил цель достичь золотого стандарта в отчетности по выбросам метана к 2026 году, сообщил управляющий директор TAP Лука Скьеппати в эксклюзивном интервью Trend.

По его словам, управление метаном является ключевым элементом Глобальной стратегии TAP по управлению выбросами.

"Центральное место в этой стратегии занимает План сокращения выбросов метана (MERP), включенный в План управления углеродом на 2022–2025 годы. С начала эксплуатации TAP реализовал ряд кампаний по обнаружению и количественной оценке неорганизованных выбросов метана. Эти мероприятия, известные как кампании по обнаружению и устранению утечек (LDAR), проводились на ключевых объектах в Греции и Албании в 2021 и 2023 годах, а также в Италии в 2021, 2022 и 2023 годах. Их цель – выявление и измерение неорганизованных выбросов для разработки и реализации плана по устранению выявленных проблем", – отметил Скьеппати.

По его словам, в рамках кампаний были тщательно проверены все элементы инфраструктуры, подверженные неорганизованным выбросам, включая клапаны, соединители, предохранительные клапаны давления, вентиляционные отверстия, расходомеры и фланцы.

Скьеппати подчеркнул, что TAP продолжает активно работать над снижением углеродного следа, внедряя инновационные подходы и стремясь стать образцом прозрачности и ответственности в управлении выбросами метана.

Кроме того, как отметил управляющий директор TAP, в январе 2023 года TAP присоединился к инициативе Партнерство по метану в нефтегазовой отрасли 2.0 (OGMP 2.0).

"Эта программа, организованная в рамках Программы ООН по окружающей среде, является передовой инициативой в области отчетности и снижения выбросов метана в отрасли. Ее цель — повысить точность и прозрачность данных о выбросах. TAP нацелен на достижение золотого стандарта в отчетном году 2026, используя данные за 2025 год. Более того, TAP уже достиг золотого стандарта в отчетном году 2024 на основе данных за 2023 год, что подчеркивает нашу приверженность эффективному управлению метаном и постоянному улучшению экологических показателей", — добавил он.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются 8 миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn