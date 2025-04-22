В Азербайджане утверждены правилах снижения воздействия сферы авиации на окружающую среду

В аэропортах будут приняты меры по введению более низкой платы за парковку для ряда автомобилей

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями международных организаций, членом которых является Азербайджанская Республика, эксплуатанты воздушных судов могут использовать экологически чистое альтернативное авиационное топливо для уменьшения количества вредных газов, выбрасываемых в атмосферу двигателями воздушных судов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в "Правилах снижения воздействия сферы авиации на окружающую среду", утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров.

Согласно решению, эксплуатанты воздушных судов будут сотрудничать с организациями, предоставляющими услуги в этой области, для расширения использования альтернативных видов авиационного топлива.

Кроме того, предусматривается увеличением количества электрозарядных станций на стоянках автомобилей в аэропорту и принятие стимулирующих мер, связанные с введением более низкой платы за парковку для этих автомобилей.

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