Nar принял участие во Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

БАКУ /Trend/ - Nar принял участие во Всемирном мобильном конгрессе (GSMA Mobile World Congress), который проходит с участием ведущих компаний в сфере ИКТ, телекоммуникационных гигантов и мобильных операторов со всего мира. Это престижное мероприятие, традиционно проводимое в Барселоне, сопровождается демонстрацией и обсуждением новых тенденций рынка, технологических достижений, современных идей и инициатив, а также обменом мнений на такие важные темы, как будущие перспективы мобильной связи и т.д. В рамках конгресса также организовываются интерактивные сессии, семинары и дискуссии. В мероприятии принимают участие руководители и исполнительные директора крупнейших ИКТ-компаний мира.

Принимая активное участие в конгрессе, делегация Nar, состоящая из руководящих сотрудников оператора, присоединилась к дискуссиям и обмену опытом с другими участниками, а также поделилась своим мнением о новинках и инновационных переменах в сфере телекоммуникаций. Делегация оператора Nar, известного своей ориентированностью на инновационные технологии, также приняла активное участие в выставке мобильных технологий, проходящей в рамках Всемирного мобильного конгресса. Нужно отметить, что это престижное мероприятие, в котором участвуют сотни гостей из самых разных стран мира, включает в себя проведение отдельных сессий и панельных дискуссий.

Более подробную информацию о Nar можно получить, посетив интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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