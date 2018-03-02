AzerTelecom принял участие в Шестой карьерной ярмарке

БАКУ /Trend/ - Компания AzerTelecom - магистральный интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет-сетью, приняла участие в Шестой карьерной ярмарке, организованной Университетом ADA.

На ярмарке, в которой приняли участие около 2000 студентов и выпускников Университета ADA, AzerTelecom представил ряд вакантных рабочих мест. Студенты и выпускники были проинформированы о вакансиях и возможностях стажировки в компании AzerTelecom, которая является одной из ведущих и быстро развивающихся компаний в телекоммуникационной отрасли страны, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

Карьерная ярмарка создала возможности для прямого общения между компанией AzerTelecom и студентами и выпускниками, обмена мнениями о будущих карьерных возможностях и выявления молодых талантов.

Успешно действующая на рынке с 2008 года AzerTelecom, основным акционером которой является первый оператор мобильной связи Азербайджана - компания Bakcell, уделяет постоянноe внимание развитию человеческих ресурсов и проводит различные мероприятия по привлечению к работе и профессиональному развитию молодых специалистов.

В основе деятельности компании по управлению человеческими ресурсами такие принципы, как выдвижение на передний план человеческого фактора, расширение карьерных возможностей молодежи, создание надлежащих условий для их постоянного развития. Компания также активно участвует в карьерных ярмарках и информирует студентов и выпускников о существующих вакансиях.

ООО AzerTelecom является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором Азербайджана. AzerTelecom представляет такие телекоммуникационные услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата-Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, корпоративная сеть, выделенная линия через GSM, услуги backbone, локальный VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

Более подробную информацию можно получить на сайте azertelecom.az, а также на страницах компании в социальных сетях Facebook (facebook.com/azertelecom.az) и LinkedIn (linkedin.com/company/azertelecom.az).

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