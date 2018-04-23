Усиленная сеть Nar готова к Гран-при Формулы 1 в Баку

БАКУ /Trend/ - В преддверии предстоящих этапа Гран-при гонок "Формулы 1" в Баку Nar осуществил целый ряд работ, направленных на оптимизацию своей сети, с целью предоставить любителям высокой скорости, планирующим посетить столицу, услуги мобильной связи самого высокого уровня, сообщает мобильный оператор в понедельник.

Так, оператор завершил работы по тестированию и измерению качества сети по всей протяженности трассы и на прилегающих к ней территориях. Емкость и пропускная способность сети в центре Баку была максимально оптимизирована, было установлено более 20-ти новых базовых станций с целью увеличения охвата и мощности сети 4G (LTE-A). Для еще большего повышения качества сети в районе проведения гонок было введено в эксплуатацию шесть новых мобильных станций.

Представители Nar будут осуществлять пользовательскую поддержку, круглосуточный контроль и мониторинг сети на территории гонок. Более подробную информацию о сети Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии, направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны

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