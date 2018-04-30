В Азербайджане на госфинансирование претендует около 100 IT-проектов

БАКУ /Trend/ - В рамках шестого конкурса стартапов на получение гранта Государственного фонда развития информационных технологий Азербайджана представлено около 100 проектов, сказал Trend в понедельник источник на IT-рынке страны.

Отбор заявок стартовал первого марта и завершится в 18:00 30 апреля. Оценка проектов будет проведена в два этапа (первичная и комплексная экспертизы), и в общей сложности этот процесс займет 35 рабочих дней. Окончательное решение по вопросу финансирования будет принято на уровне наблюдательного совета госфонда.

На финансовую поддержку госфонда претендуют проекты, направленные на разработку передовых программных решений, подготовку образцов IT-продуктов, развитие и коммерциализацию инновационной инфраструктуры и новых технологий, создание сетевых инфраструктур, построенных на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и услуг, базирующихся на сети интернет.

Максимальная сумма гранта на поддержку IT-проектов может составить 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, а крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev

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