Мобильный оператор Азербайджана предоставил бесплатный доступ к е-почте в роуминге

1 июля 2018 07:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell запустил для корпоративных пользователей услугу бесплатного доступа к электронной почте в роуминге, сообщили Trend в компании.

В настоящее время Bakcell предлагает данный сервис внутри страны, что позволяет сотрудникам банков и компаний при нулевом балансе получить бесплатный доступ к корпоративным сайтам и электронной почте.

Аналогичный сервис в роуминге позволяет абонентам пользоваться корпоративной электронной почтой бесплатно в любой точке мира.

В настоящее время Bakcell использует платформу канадской компании Sandvine, которая специализируется на решениях по управлению сетевой политикой. Аппаратное и программное обеспечение Sandvine позволяет компании получить более подробное представление о трафике сети, управлять процессом сетевой перегрузки, создавать новые услуги и источники доходов, ограничивать вредоносный или нежелательный для абонентов трафик, предоставлять мультимедийные сервисы и т.д.

Используя платформу Sandvine, компания Bakcell смогла предложить ориентированные на клиентов новые сервисы, среди которых - возможность бесплатного пользования социальной сетью Instagram и интернет-мессенджером WhatsApp.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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