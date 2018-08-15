Ежедневные безлимитные звонки и интернет для регионов в одном предложении от Azercell

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечить более доступное использование высокоскоростного мобильного интернета для абонентов, проживающих в регионах, ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom представляет новый пакет безлимитных звонков и интернета. Теперь подключаясь к ежедневному пакету ценой всего 0,60 AZN, абоненты получат безлимитные звонки и 50 МБ для свободного пользования мобильным интернетом в течение 24 часов. Чтобы подключиться к этой выгодной кампании, абонентам, проживающим в регионах, достаточно отправить ключевое слово START на короткий номер 2552. Абонент, активирующий данный пакет, может воспользоваться безлимитными звонками и интернетом до конца текущего дня. Безлимитные минуты, предлагаемые в рамках кампании, рассчитаны только для внутрисетевых звонков. Следует отметить, что кампания доступна только в регионах Азербайджана. Звонки на территории Баку и Абшеронского полуострова не включены в кампанию.

Azercell Telekom и впредь будет продолжать радовать своих абонентов новыми привлекательными кампаниями и тарифными пакетами.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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