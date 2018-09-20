Мобильный оператор Азербайджана увеличивает число базовых станций LTE

БАКУ /Trend/ - До конца года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell планирует установить около 400 базовых станций LTE, сказал журналистам в четверг главный исполнительный директор компании Николай Бекерс.

По словам Бекерса, подавляющее большинство станций будут установлены в районах Азербайджана.

«В настоящее время число базовых станций компании поддерживающих сети четвертого поколения составляет 1328 единиц. Общее же число станций оператора насчитывает примерно семь тысяч единиц», - сказал Бекерс.

Сеть четвертого поколения оператора охватывает Баку, Абшеронский полуостров и свыше 30 районов страны.

Компания, по словам главного исполнительного директора, подготовила широкую инвестиционную программу, согласно которой сетью LTE будет охвачены вся территория страны.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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