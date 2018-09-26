Робот София примет участие в «Неделе инноваций» в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При содействии Центра Гейдара Алиева и Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана 26-30 октября в Азербайджане впервые пройдет международная «Неделя инноваций». По этому случаю в среду состоялась совместная пресс-конференция, в которой приняли участие представители Центра Гейдара Алиева, министерства, Федерации киберспорта Азербайджана, глав компаний Keерface и FA International Trade Events.

В рамках «Недели инноваций» будет организована выставка, где будут продемонстрированы последние новинки и инновации в сфере высоких технологий, пройдут конференции, форумы и соревнования. Участники смогут также пообщаться с роботом Софией, считающимся самым развитым искусственным интеллектом в мире.

По словам представителя Центра Гейдара Алиева Орхана Габибова, Центр оказывает содействие в проведении мероприятий в различных отраслях, в том числе и в сфере ИКТ.

«В этот раз Центр выступит в роли партнера впервые организуемой в стране «Неделе инноваций». Данное мероприятие будет проведено совместно с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. В рамках «Недели инноваций» можно будет ознакомиться с самыми последними инновационными технологиями, принять участие в выставке, конференциях, форумах и различных соревнованиях», - сказал Габибов.

В рамках «Недели инноваций» состоится серия мероприятий при поддержке Программы развития ООН, Федерации киберспорта Азербайджана, компаний Keерface, Microsoft и др.

На круглом столе, который будет организован министерством и компанией Microsoft, пройдут обсуждения вопросов развития инвестиционной среды.

Кроме того, совместно с Федерацией киберспорта Азербайджана будет проведен турнир Baku Open Cyber Cup, целью которого является поощрение развития киберспорта в стране, повышение интереса молодежи к современным информационно-коммуникационным технологиям и компьютерной технике. В рамках Baku Open Cyber Cup также будут организованы компьютерные игры. Для участия в играх необходимо заранее пройти регистрацию. Победители турнира будут награждены организационным комитетом.

По словам главы Федерации киберспорта Рамина Алиева, турнир Baku Open Cyber Cup будет проведен в два этапа – этап отбора и финала.

«Соревнования будут организованы по играм FIFA и Mortal Kombat, в каждом из которых смогут принять участие 32 человека», - сказал Алиев.

В рамках «Недели инноваций» Парк высоких технологий организует соревнование идей (Hackathon), предлагающее пути решения в реальном времени важных вопросов, относящихся к сфере деятельности министерства, а также ряда госструктур. Участники должны будут предложить гибкие и инновационные решения поставленных проблем. Лучшие идеи будут награждены, а также получат возможность реализации. Кроме того, в рамках «Недели инноваций» состоится финал, в котором примут участие победители стартап-туров, проведенных в рамках проекта «От идеи к бизнесу».

Как сказал заведующий отделом развития информационного общества и электронного управления министерства Рашад Азизов, проведение «Недели инноваций» представляет особую важность и не менее важно то, что она будет проведена в самом инновационном месте – в Центре Гейдара Алиева.

«Мероприятие станет местом встречи людей с инновационным мышлением, которые в течение недели смогут принять участие в нескольких мероприятиях. В том числе в первый день форума пройдет финал конкурса «От идеи к бизнесу».

Одним из важных мероприятий в рамках форума станет первый глобальный конгресс Global Influencer Day, инициатором которого является местный стартап Keepface и компания FA International Trade Events. В конгрессе будут представлены презентации отраслевых экспертов», - сказал Азизов.

Свое участие в конгрессе Global Influencer Day уже подтвердили представители компаний Facebook, Forbes, Dolce & Gabbana и др., а также главы ведущих азербайджанских компаний. Общее число участников мероприятия превысит одну тысячу.

В рамках мероприятия Global Influence Day будет представлен самый знаменитый в мире робот София. Первый робот-гражданин София является самым успешным образцом искусственного интеллекта.

По словам главы FA International Trade Events Наили Бабаевой, София способна имитировать свыше 60-ти различных выражений лица, устанавливать зрительный контакт с собеседником, запоминать людей и поддерживать диалог.

«София выступит в азербайджанском национальном костюме и поприветствует посетителей на азербайджанском языке», - сказал Бабаев.

Поддержку Global Influencer Day окажут Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Центр Гейдара Алиева, Госагентство по туризму Азербайджана, Университет ADA, Американская торговая палата в Азербайджане, Бюро конгрессов Азербайджана и САМСА Network. Билеты на Global Influencer Day можно приобрести в пунктах продажи и на сайте iTicket.az.

Как сказал глава стартапа Keepface Эмин Вели, инфлюенсерами называют лиц, благодаря создаваемому ими контенту, набравших большую аудиторию подписчиков и обладающих потенциалом направлять и убеждать их.

«Наряду с распространением интересного, полезного контента, они, делясь с подписчиками своими впечатлениями и опытом, также занимаются продвижением и повышением продаж какой-либо продукции или услуги. Global Influencer Day пройдет 26 октября и запомнится интересными выступлениями, презентациями и семинарами», - сказал Вели.

(Автор: Гусейн Велиев)

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