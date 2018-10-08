Социальную сеть Google+ закроют для пользователей

8 октября 2018 23:55 (UTC+04:00)

Компания Google сообщила, что закроет для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+, следует из заявления компании в ее официальном блоге, передаёт РИА Новости.

"Учитывая трудности и чрезвычайно низкую популярность пользовательской версии Google+, мы решили закрыть ее", — говорится в сообщении. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных, уточнила компания.

Компания добавила, что сервис был очень непопулярным — 90% посетителей проводили в Google+ не больше пяти секунд.

В том же сообщении на сайте блога Google заявила об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные около 500 тысяч пользовательских аккаунтов.

Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к скрытым данным пользовательских профилей с 2015 года по март 2018 года, когда ошибку обнаружили и ликвидировали в ходе внутреннего расследования. Сбой в работе программного обеспечения могли использовать 438 приложений, однако нет свидетельств, что хотя бы одно из них ее использовало, а также что о ней знали разработчики.

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