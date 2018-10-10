Airbus хочет стать частью космической отрасли Азербайджана - вице- президент (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus, со штаб-квартирой во Франции, хочет стать частью космической отрасли Азербайджана. Об этом сказал Trend вице-президент компании по Евразии Сильвер Делонэ.

"Airbus наладил хорошие отношения с ОАО "Азеркосмос". Компания хотела бы стать частью космической отрасли Азербайджана в качестве долгосрочного партнера в будущем, поддерживая космические проекты, такие как производство телекоммуникационных и разведывательных спутников", - сказал Делонэ.

Вице-президент отметил, что в дополнение к спутниковой разведке, самолеты C295 могут быть использованы для наблюдения, в чрезвычайных ситуациях и в борьбе с загрязнением моря.

Вице-президент отметил, что Airbus ориентирован на долгосрочное стратегическое партнерство и на создание устойчивых связей с азербайджанским аэрокосмическим сектором.

"Airbus уже более 10 лет сотрудничает с гражданским и военным аэрокосмическим сектором Азербайджана. Airbus является важным партнером Азербайджана, тесно сотрудничая с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и ОАО "Азеркосмос", - сказал Делонэ.

Вице-президент отметил, что по прогнозам Airbus, в течение следующих 20 лет пассажиропоток в регион и из региона увеличится более чем в два раза.

"Airbus обладает очень хорошими возможностями для удовлетворения этого спроса с помощью нашего экологически эффективного, современного семейства самолетов, и азербайджанские аэрокосмические компании имеют хорошие возможности для извлечения выгоды из этого роста благодаря долгосрочному промышленному партнерству с Airbus", - сказал Делонэ.

Вице-президент сказал, что Airbus привержена азербайджанскому рынку.

"Airbus готов и желает сотрудничать с Азербайджаном по всем проектам, в которых компания лидирует и предлагает первоклассные технологии, включая коммерческую и военную авиацию и вертолеты", - сказал вице-президент.

Отметим, что Airbus SE — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты под маркой Airbus.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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