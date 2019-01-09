Почта Азербайджана развернула продажи Sim-карт

БАКУ /Trend/- Услуги оператора мобильной связи Азербайджана Azercell стали доступны в центре обслуживания «Şəbəkə» ООО Azerpoct в Бакинском международном автовокзале, сказали Trend в среду в центре.

Проект реализуется пока в пилотном варианте, но в будущем открытие специальных уголков сотового оператора Azercell ожидается во всех центрах «Şəbəkə».

«Пользователям предлагается весь перечень услуг оператора, которые доступны в центрах Azercell Express. Здесь можно подключиться к сети оператора, получить дубликат Sim-каты, приобрести мобильный телефон и т.д.», - сказали в центре.

Услуги в центрах «Şəbəkə» оказываются по принципу "единого окна". Граждане могут обратиться в центры по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам.

В настоящее время в районах страны центры "Şəbəkə" расположены в административных зданиях Загатальского и Джалилабадского телекоммуникационных узлов ООО Aztelekom. Один центр "Şəbəkə" функционирует в Сумгайыте и шесть - в Баку.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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