Почта Азербайджана зарегистрировала свыше 1,1 тысячи утерянных документов

10 января 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В службе находок Pochtap оператора почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct зарегистрировано 1132 утерянных документов, из которых 358 были доставлены их владельцам, сообщили Trend в четверг в ООО.

Из общего числа найденных документов 764 были отправлены в соответствующие структуры, а 10 - пока находятся в отделениях и филиалах Azerpoct.

Утерянные документы могут храниться в системе Pochtap в течение 30 дней и по истечении данного срока должны быть направлены в соответствующие структуры.

Сведения об утерянных документах вносятся оператором услуги в базу данных утерянных документов. В случае если документ будет найден, владелец уведомляется об этом и ему сообщают, в какое почтовое отделение необходимо прийти, чтобы забрать документ. Стоимость услуги составляет 1,8 маната.

Также посредством сайта pochtap.az в разделе "Найти документ" можно проверить информацию о том, найден утерянный документ или нет. Для информирования граждан по интересующим их вопросам относительно сервиса Pochtap почтовым оператором задействован номер службы поддержки - "169".

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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