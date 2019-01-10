Почта Азербайджана устанавливает первый почтомат

10 января 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct приступил к установке первого почтомата, который будет расположен в почтовом отделении первого филиала, сказали в четверг Trend в ООО.

По словам собеседника агентства, в перспективные планы оператора на текущий год входит расширение их числа по всей территории столицы.

Почтомат является устройством самообслуживания, которое обеспечивает выдачу почтовых отправлений в режиме 24/7, что позволит клиентам получать свои посылки без очередей в любое время в удобных для себя локациях.

Данное устройство позволяет автоматизировать прием и отправку посылок. Пользоваться почтоматом достаточно просто. Клиент может сам выбрать, в какой почтомат по его желанию посылка была доставлена. Устройство оснащено весами и слотом для приема платежей.

Дополнительным преимуществом почтомата является то, что клиент посредством данного устройства может заказать пластиковую карту Azerpoct.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Почта Азербайджана зарегистрировала свыше 1,1 тысячи утерянных документов
ИКТ 17:53
Почта Азербайджана развернула продажи Sim-карт
ИКТ 9 января 13:23
В Азербайджане загрузка карт новых газовых счетчиков будет доступна в терминалах SmartPay
ИКТ 7 января 12:41
Почта Азербайджана интегрировала онлайн-платежи в свой корпоративный портал
ИКТ 26 декабря 2018 10:29
Почта Азербайджана откроет новый терминал в аэропорту
ИКТ 11 декабря 2018 11:08
Почта Азербайджана увеличила число платежных карт
ИКТ 11 декабря 2018 11:01
Лента новостей
В Баку пройдет Неделя патриотического кино
Культура 19:33
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении координации в сфере инновационного развития
Политика 19:31
Глава Мексики назвал причину бензинового кризиса в стране
Другие страны 19:30
Азербайджан и Туркменистан обсудили прокладку фибер-оптической кабельной магистрали по дну Каспия
ИКТ 18:43
Азербайджанский AccessBank отбирает страховщика
Тендеры 18:13
В Узбекистане начал работу новый банк
Узбекистан 18:05
WeChat запустил диалоговую систему с использованием искуственного интеллекта
ИКТ 18:05
Азербайджанские экспортеры хурмы испытывают трудности с обналичиванием денег
Бизнес 18:01
Председатель Китая провел переговоры с председателем КНДР
В мире 17:58