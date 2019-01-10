Почта Азербайджана устанавливает первый почтомат

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct приступил к установке первого почтомата, который будет расположен в почтовом отделении первого филиала, сказали в четверг Trend в ООО.

По словам собеседника агентства, в перспективные планы оператора на текущий год входит расширение их числа по всей территории столицы.

Почтомат является устройством самообслуживания, которое обеспечивает выдачу почтовых отправлений в режиме 24/7, что позволит клиентам получать свои посылки без очередей в любое время в удобных для себя локациях.

Данное устройство позволяет автоматизировать прием и отправку посылок. Пользоваться почтоматом достаточно просто. Клиент может сам выбрать, в какой почтомат по его желанию посылка была доставлена. Устройство оснащено весами и слотом для приема платежей.

Дополнительным преимуществом почтомата является то, что клиент посредством данного устройства может заказать пластиковую карту Azerpoct.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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