Азербайджан и страны Регионального содружества связи обсуждают развитие цифровой экономики

17 апреля 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цифровое развитие в сфере информационных технологий является одним из приоритетов в Азербайджане, и данный процесс представляет большой интерес, как в республике, так и в странах-участницах Регионального содружества связи (РСС).

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал в Баку в рамках шестого заседания Рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

Замминистра отметил, что в рамках заседания предстоит обсуждение рабочей повестки, ключевыми вопросами которой являются цифровое развитие в странах-участницах РСС, приоритетные направления деятельности Рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества на период 2019-2025 годы, реализация проекта "Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития" и "План первоочередных мероприятий по ее реализации".

Замминистра добавил, что в рамках обсуждений будут затронуты вопросы, стоящие перед операторами связи в рамках реализации программ цифровой экономики в странах-участницах РСС, а также о сотрудничестве и выработке подходов участников РСС в вопросах управления интернетом.

"Под влиянием стремительно меняющихся трендов в современных технологиях, особую важность обретает постоянная деятельность нашей рабочей группы. В тоже время мы коснемся достижений в области устойчивого развития современных коммуникационных технологий", - сказал Велизаде.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось VI заседании Рабочей группы высокого уровня по развития информационного общества.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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