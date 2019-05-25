В Шеки прошел стартап-тур в рамках «I2B – От идеи к бизнесу» (ФОТО)

25 мая 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Завершается программа стартап-туров, которые проводятся в рамках проекта «I2B – От идеи к бизнесу» министерства транспорта, связи и высоких технологий совместно с общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН и компаниями Azercell и Microsoft, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Последний тур прошел в Шеки в Центре Гейдара Алиева, где приняли участие около 80 молодых людей из разных городов страны. Он состоял из информативной и интерактивной части.

Затем при активном участии волонтеров общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева были сформированы стартап-команды для представления своих идей в интерактивной части.

В завершение жюри определило победителей. Первое место занял проект Nook.az, второе – Biz birik!, третье – Wlab.

Команды-победители получили право на участие в летнем лагере Innocamp, который пройдет в конце августа, и в общереспубликанском финале в октябре.

В общереспубликанском финале определится первая тройка призеров, которым будет оказана финансовая поддержка для реализации своих идей.

Финалисты и победители по каждому региону получат шанс представить свои проекты участникам и инвесторам на 25-ой юбилейной Азербайджанской международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2019, которая пройдет в декабре.

(Текст: Ровшан Гусейнов.

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