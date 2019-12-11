Рамин Гулузаде о современных вызовах в сфере статистики

БАКУ /Trend/ - Для точного оценивания информационного сообщества, применения гибкого управления есть необходимость в полной статистической информации.

Как сообщает в среду Trend, об этом на конференции, посвященной усилению кадрового потенциала и ИКТ в подготовке официальной статистической информации, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

По его словам, именно на основе такой информации определяется новый социально-экономический курс. В эпоху цифровизации невозможно представить управление статистической информации без поддержки современных технологий.

Министр добавил, что информационные технологии применяются на всех этапах управления статистической информацией, и министерство транспорта, связи и высоких технологий активно участвует в этом процессе.

"В последние годы, как в других структурах, так и статистических ведомствах есть большая заинтересованность в обработке объемной информации. В Государственной программе по развитию официальной статистики в Азербайджане в 2018-2025 годах, утвержденной распоряжением Президента, предусмотрено изучение международного опыта в использовании объемной информации для составления официальной статистики. Для этого необходимо предпринять ряд шагов с правовой, технической, методологической точек зрения", - сказал Рамин Гулузаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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