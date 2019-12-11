Рамин Гулузаде о современных вызовах в сфере статистики

11 декабря 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для точного оценивания информационного сообщества, применения гибкого управления есть необходимость в полной статистической информации.

Как сообщает в среду Trend, об этом на конференции, посвященной усилению кадрового потенциала и ИКТ в подготовке официальной статистической информации, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

По его словам, именно на основе такой информации определяется новый социально-экономический курс. В эпоху цифровизации невозможно представить управление статистической информации без поддержки современных технологий.

Министр добавил, что информационные технологии применяются на всех этапах управления статистической информацией, и министерство транспорта, связи и высоких технологий активно участвует в этом процессе.

"В последние годы, как в других структурах, так и статистических ведомствах есть большая заинтересованность в обработке объемной информации. В Государственной программе по развитию официальной статистики в Азербайджане в 2018-2025 годах, утвержденной распоряжением Президента, предусмотрено изучение международного опыта в использовании объемной информации для составления официальной статистики. Для этого необходимо предпринять ряд шагов с правовой, технической, методологической точек зрения", - сказал Рамин Гулузаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан ратифицировал соглашение о борьбе с преступлениями в ИКТ
ИКТ 10 декабря 12:03
Информационно-вычислительный центр представил новое программное обеспечение
ИКТ 5 декабря 16:00
Казахстан - первая страна, где российский «ИКС Холдинг» выступит единой ИТ-экосистемой
ИКТ 4 декабря 15:02
Значительный рост цен на все виды мяса отмечен в Казахстане
Бизнес 3 декабря 18:01
Рамин Гулузаде: В Азербайджане расширяется применение информационных технологий и инноваций в управлении (ФОТО)
ИКТ 3 декабря 11:33
В Азербайджане действует 170 индийских компаний
Бизнес 21 ноября 20:38
Лента новостей
Грузия импортировала более 14% нефтяного битума из Азербайджана
Энергетика 14:50
Беларусь и Германия намерены развивать сотрудничество в области борьбы с изменением климата
Беларусь 14:43
Казахстано-германское нефтедобывающее СП привлекает услуги по исследованию скважин
Тендеры 14:40
Врач-азербайджанец получил грант в размере более 5 миллионов евро
Общество 14:38
Определены лучшие экспериментальные театры Азербайджана - церемония награждения (ФОТО)
Культура 14:37
Грузия импортировала более 70% авиационного топлива из Туркменистана.
Энергетика 14:33
Человек, которого я люблю... – 40 лет со дня смерти Вагифа Мустафазаде
Культура 14:25
В Узбекистане сварены в нитку 92 км труб для новых газопроводов
Энергетика 14:24
Новые музыкальные эксперименты Эмина Агаларов (ФОТО)
Звёздный мир 14:20