Сайт evdeqal.az добавит ряд новых услуг

БАКУ/Trend/ - Планируется увеличение существующих ресурсов и добавление ряда услуг на сайт evdeqal.az, сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По словам представителя ведомства, при совместной организации минтранспорта и Программы развития ООН был запущен веб-сайт www.evdeqal.az. Предусматривается повышение существующих ресурсов и добавление ряда услуг.

"В настоящее время служба чата «Цифровой помощник» активно занимается техническими вопросами, но этот сервис будет улучшен",- сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, от ряда государственных учреждений, а также представителей частного сектора уже поступают обращения в связи с размещением различных ресурсов на сайте.

"Основными преимуществами сайта являются сосредоточение в едином пространстве ресурсов, которые люди могут использовать, оставаясь дома, публикация статей на интересные темы и демонстрация видеоконтента, где ряд знаменитостей также присоединяются к деятельности по социальной ответственности и делятся своими взглядами",- добавили в компании.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)