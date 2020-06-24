В период пандемии частота запросов на подключение к платежной системе E-PUL выросла втрое (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ/Trend/ - Электронная коммерция стала "спасательным кругом" в период пандемии для многих предпринимателей Азербайджана.

Об этом в субботу сообщил Trend генеральный директор компании PaySis - юридического собственника платежной системы E-PUL Самир Насибов.

В период пандемии частота запросов на подключение к платформе E-PUL для продажи услуг предпринимателей выросло на 300 процентов.

По его словам, в период карантинного режима к E-PUL было подключено более 200 сервисов. За последние два месяца компания подключив еще более 40 новых сервисов расширила спектр своих услуг. Люди стали задумываться о дополнительных каналах продаж, что очевидно положительно сказалось в сфере безналичных платежей.

"Безусловно, стоит отметить положительную тенденцию, когда население все больше стало понимать насколько удобна и быстра безналичная оплата. Огорчает, что в стране за последние пять лет закрылось 18 банков. Безотносительно причин, это ослабило доверие населения к финансовому сектору, что напрямую влияет на рост доли безналичных платежей. В противовес этому, государство ведет свою политику в отношении теневой экономики, в результате чего в ближайшее время мы увидим ее прозрачность и положительное влияние на рост безналичных платежей.

Таким образом рост платежей за первый квартал текущего года по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 214 процентов", - отметил Насибов.

Также он отметил, что несмотря на рост в сфере развития безналичных платежей в связи со стимулирующими кампаниями и кэшбэками различных банков, доля компании E-PUL на этом рынке понизилось примерно на 7 процентов. В компании считают, что это связанно с переходом на безналичный оборот почти всех госструктур.

"Основная доля транзакций, где население активно пользуется нашими сервисами, приходится на следующие территории: Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Гёйчай. Мы заметили такую тенденцию, что люди из регионов нашей страны все больше начали проявлять интерес к безналичным платежам, стали задавать актуальные вопросы, выдвигать интересные предложения, к которым мы конечно же открыты, так как стараемся уделять больше внимания мнению наших пользователей", - сказал Самир Насибов.

Директор компании отметил, что популярными сервисами компании, помимо банковских услуг, являются оплата услуг мобильных операторов и коммунальные платежи. Также он отметил, что в связи с проводимыми реформами со стороны Центрального Банка, страховые выплаты набирают популярность.

"Что же касается безопасности проводимых платежей, кибератак и прочих уязвимостей, то в текущем году такие число таких атак значительно увеличилось на фоне пандемии:

"Надежность нашего сервиса подтверждена сертификатами таких крупных организаций как Thawte SSL, Verified by Visa и MasterCard Secure Code. Защита информации в электронных платежных системах обеспечивается благодаря сертификату шифрования данных PCI DSS, соответствие которому присутствует в процессинговом центре E-PUL", - добавил Насибов.

Также он отметил, что все их система безналичных платежей помощью банковской карты имеет сертификат защиты 3D Secure, что обеспечивает безопасность платежей по картам на платформе E-PUL. За безопасность сохраненных в приложении E-PUL данных пользователей, отвечает сервис Masterpass от MasterCard. Эту услугу компания интегрировала в 2018 году впервые в Азербайджане и на Кавказе.

"Распространение киберугроз, которые в последнее время становятся все более ухищренными и непредсказуемыми, не только осложняет работу пользователей, но и подвергают опасности финансовую информацию и интеллектуальную собственность. Серьезные риски возникают при передаче информации между устройством и центром обработки данных. Под угрозой оказываются не только сами приложения, но и данные и работающие с ними пользователи", - добавил Насибов.

Далее он отметил, что платформа E-PUL защищена решением F5, которое основано на гибкой инфраструктуре служб безопасности. Данное решение защищает конфиденциальные данные и интеллектуальную собственность, сведя к минимуму время непродуктивных простоев приложений и обеспечивая максимальную эффективность работы пользователей. Мониторинг платформы осуществляется решением Dynatrace – это поставщик сервисов для мониторинга производительности приложения компании, также оно обеспечивает обнаружение и анализ проблем в бизнес-приложениях. Все эти нововведения не дают компании повода расслабляться, и организация большую часть своих инвестиций вкладывает в поддержку и усовершенствование безопасности сервиса.

"Как я уже говорил ранее, в период пандемии большая часть населения было вынужденно перейти на безналичные платежи, в результате чего они оценили преимущество цифрового канала. В период пандемии мы совместно с платежной компанией VİSA İNC провели агитационную кампанию, в рамках которой за каждую транзакцию мы перечисляли 0,25 манатов в Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом. Таким образом, к концу кампании мы перечислили 20 000 манатов в данный Фонд

Проведение такой кампании повлияло на рост нашей экономики по отношению с предыдущими месяцами примерно на 17 процентов. Я уверен, что наши "вынужденные пользователи" не станут возвращаться к своим привычным методам, ведь жизнь и так мимолетна, зачем тратить свое драгоценное время на очереди перед терминалами и походы в почтовые отделения", - добавил Самир Насибов.

В заключение, директор компании PaySis отметил, что в ближайшее время компания совместно с платежной системой VİSA запустит первый в Азербайджане проект с заправочными станциями. Они уверены, что данный проект будет полезен бизнесу, что это облегчит процедуру платежа и существенно ускорит пропускную способность автомобилей на заправках.