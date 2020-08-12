Проект «Виртуальная школа» будет продолжен и после возобновления традиционного учебного процесса в Азербайджане (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Проект «Виртуальная школа» предназначен не только на время пандемии, проект будет продолжен и после возобновления учебного процесса, рассказал в интервью Trend директор компании AzEduNet Натик Яхьяев.

"Весь мир вот уже как несколько месяцев переживает сложный период из-за пандемии и Азербайджан конечно же не исключение. В связи с объявлением в стране карантинного режима нужно было срочно внедрить новую модель образования. В самые короткие сроки, а именно, 2 апреля 2020 года, министерство образования при поддержке компании Microsoft и AzEduNet запустил проект «Виртуальная школа»", - отметил он.

По его словам, целью проекта является обеспечение интерактивности телевизионных уроков, транслируемых министерством образования, и расширение возможностей дистанционного обучения.

"Дистанционное обучение применяется во всем мире, созданная платформа была представлена в качестве дополнительного механизма поддержки учащихся и преподавателей. Получив доступ к ресурсам министерства Образования, эта платформа также дает студентам возможность получать новые знания. Так, в рамках проекта «Виртуальная школа» компания AzEduNet оказала и оказывает техническую поддержку сотням тысяч студентам и преподавателям, а также в процессе регистрации их в Microsoft Office 365.

Помимо этой технической поддержки, мы поддержали 10 000 учителей, зарегистрированных через портал «Виртуальная школа», загрузив пакет мобильного интернета объемом пять гигабайтов и стоимостью 10 манатов на балансы их мобильных номеров. Мы уверены, что наш вклад и поддержка в систему образования даст положительные результаты" , - сказал он.

Как уже было отмечено ранее, дистанционное обучение широко применяется во всем современном мире.

"По сути дистанционное обучение не должно отличаться от обычного . Здесь очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Применение правильного подхода и организации самого урока может обеспечить достаточную вовлеченность ученика в онлайн-урок. Важную роль при этом будет играть профессионализм преподавателя. Задача преподавателя - провести занятие онлайн так, чтобы вовлечь в процесс каждого ученика. Мы пониманием, что сделать это в онлайн-среде сложнее для преподавателя, чем в обычных условиях. К этому нужно стремиться, этому нужно учиться, нужны тренинги для самих учителей. С технической же точки зрения, для качественной организации дистанционного урока необходим и качественный, стабильный интернет. Несмотря на то, что технология ADSL обладает достаточно большой пропускной способностью (до 24мбсек), к сожалению, у нас в стране нет возможности полностью использовать этот потенциал, так как медные телефонные кабели требуют технических осмотра. Если в Баку, Сумгйыте и Абшероне мы можем уверенно предоставить школам от 8-10 мбсек, то в районах эти показатели заметно ниже. Оптоволокно решает все проблемы и обладает большим потенциалом на будущее. По одной жиле можно без использования специальных технологий передавать до 10Гбсек, если использовать технологии мультиплексирования до 100 Гбсек, а это очень много. Посредством оптоволоконного кабеля, на сегодняшний день подключено более 300 школ. Это очень мало для нашей страны учитывая, что школ более 4500", - отметил он.

По словам Яхьяева, на сегодня развитие информационно-коммуникационных технологий напрямую оказывает положительное воздействие на образовательную систему в стране.

"И использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе открывает перспективы в повышении качества самого обучения. Процесс компьютеризации и информатизации учебного процесса сопровождается существенными изменениями и в сознании растущего поколения, что в свою очередь поможет адаптации и формированию будущих поколений соответственно потребностям современного информационного общества. Не исключено и возникновение мотивации и интереса у учащихся к самому сектору ИКТ, что и приведет к росту нового профессионального поколения в этой сфере", - добавил он.

Как отметил Яхьяев, оператор Азербайджанской образовательной сети компания AzEduNet в рамках сотрудничества с министерством образования Азербайджана и компанией Bakcell, предоставила учреждениям, отобранным для участия в проекте, неограниченный доступ к ресурсам сети и услугам технической поддержки.

По словам Яхъяева, проект успешно стартовал в сентябре 2019 года и 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах нашей страны получили доступ к Интернету, а также к другим сервисам сети.

«В рамках этого сотрудничества компания Bakcell предоставила на безвозмездной основе передачу сотовых данных и мобильные модемы (Data-карты) общеобразовательным учреждениям сроком на три года», - отметил он.

По его словам, основной целью этого проекта являлось обеспечение 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах, доступом к интернету, а также к сетевым услугам Азербайджанской образовательной сети.

«Одним из важных факторов, способствующих успешной реализации концепции современного образования является обеспечение образовательных учреждений сетевой инфраструктурой. В этой связи, большое значение имеет расширение Азербайджанской образовательной сети, являющейся крупнейшей в стране внутренней образовательной сетью, предоставляющей широкие возможности для применения инновационных механизмов в образовательном процессе. Компания AzEduNet ведет интенсивную работу по предоставлению услуг интернет и интранета, также поддерживает электронные образовательные ресурсы и системы управления в общеобразовательных учреждениях. Пятого марта 2019 года был подписан протокол о сотрудничестве между министерством образования Азербайджанской Республики, компанией Bakcell и компанией AzEduNet», - сказал он.

На сегодняшний день компания AzEduNet ищет пути привлечения частных инвестиций для проекта перевода школ на оптическое соединение.

По его словам, для перевода школ на оптоволоконное соединение, требуются очень крупные инвестиции.

"На данный момент, наша компания предложила уникальную бизнес модель при которой налаживается сотрудничество между частным и государственным сектором. В рамках контракта между министерством образования и «AzEduNet», мы привлекли инновационную компанию «ENGINET» в качестве коммерческого партнера и потенциального инвестора. На данный момент ENGİNET привлекает частные финансовые ресурсы для подключения учебных заведений к Образовательной сети через оптические каналы на бесплатной основе и размещает собственное коммуникационное оборудование в учебных заведениях", - отметил он.

По словам Яхъяева, после этого учебные заведения подключаются к Образовательной сети через оптические каналы на бесплатной основе.

"Таким способом до сегодняшнего дня около 50 учебных заведений безвозмездно подключились к образовательной сети через оптические каналы. В результате этой бизнес-модели шесть школ в Баку, Гяндже и Мингячевире были полностью освобождены от ежемесячной абонентской оплаты услуг технической поддержки. Помимо всего, я считаю, что нам необходимо быть готовыми к любым переменам и рассматривать и другие модели обучения . К примеру школа для преподавателей может быть образно выражаясь, «отправной точкой». То есть учитель, пользуясь качественным интернет-соединением и необходимыми инструментами сможет вести онлайн уроки, при том, что ученики будут оставаться дома", - подытожил он.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter:@IsmailovaNargis

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