В Азербайджане выросло число носителей электронной подписи

БАКУ/Trend/ - За январь-ноябрь текущего года национальным центром сертификационных услуг Азербайджана было зарегистрировано 11,971 тысяч носителей электронной подписи (e-imza) сообщает Trend со ссылкой на Центр.

По данным центра, за первые 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 4,815 тысячи носителей электронной подписи государственными органами; 4,317 тысячи - юридическими лицами и предпринимателями, а также 2,839 тысячи - физическими лицами.

Всего национальным центром сертификационных услуг к 1 декабря 2020 года вышеуказанным категориям были предоставлены 218,199 тысяч электронных подписей, что больше на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В центре также сообщили, что в январе-ноябре количество транзакций с электронной подписью составило чуть больше 12,5 миллионов, количество подписей - около 6,27 миллионов, а количество аутентификаций - порядка 6,25 миллионов.

Следует отметить, что количество выданных сертификатов в 2017 году составило 26, 568 тысяч (9,754 тысяч для государственных структур; 9,518 тысяч для юридических лиц; 7,296 тысяч для физических лиц).

В 2018 году количество выданных сертификатов составило 39,748 тысяч (из них 15,254 тысяч государственным структурам, 14,9 тысяч юридическим лицам и 9,594 тысяч - физическим лицам). По сравнению с 2017 годом количество выданных сертификатов электронной подписи в 2018 году выросло на 33,1 процента.

На 1 января 2019 года было выдано всего 166 890 сертификатов: из них 91 206 - государственным структурам, 41 612 - юридическим лицам, 34 072 - физическим лицам. По сравнению с 2018 годом количество выданных сертификатов электронной подписи в 2019 году больше на 76,2 процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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