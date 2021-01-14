Почтовые службы Турции и Азербайджана реализуют новые проекты - министр транспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде и генеральным директором Турецкой почтово-телеграфной организации (PTT) состоялась встреча.

Как сообщает в четверг Trend, министр выразил признательность турецкой стороне за моральную и политическую поддержку во время Отечественной войны.

"По поручению Президента Азербайджана мы приступили к восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях. Уже началось строительство дороги первой категории от Физулинского района до исторического города Шуша. К проекту также привлечены турецкие компании.

На освобожденных территориях предусматривается реализовать инновационные проекты, что имеет большое значение для нашей страны. Сейчас мы ведем переговоры с ведущими мировыми компаниями о реализации проектов Smart city, и проводимая работа, безусловно, придаст импульс развитию почтового сектора в этих сферах в соответствии с более современными требованиями", - подчеркнул Рамин Гулузаде.

Затем стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами в области почтовых и финансовых услуг, а также о соглашениях, которые будут подписаны между "Азерпочт" и PTT.

Министр отметил, что в результате выгодного географического положения республики, а также проводимой целенаправленной политики, Азербайджан превратился в один из крупных транспортно - логистических центров в Евразийском регионе. Для ООО "Азерпочт" открылись широкие возможности в области почтовых перевозок и доставки товаров международной электронной торговли.

"Именно в рамках этих возможностей почтовая служба Азербайджана уже пять лет реализует проект регионального транзитного почтового центра-HUB, направленного на обработку и транспортировку товаров электронной коммерции. Продукция электронной торговли от партнеров "Азерпочт" принимается в Китае, доставляется в логистический центр Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку, далее осуществляется отправка международной почты в страну назначения. В рамках реализации этого проекта почтовая служба Турции была в числе основных партнеров "Азерпочт"", - подчеркнул Рамин Гулузаде.

Министр подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в области электронной почты, торговли и денежных переводов. Документы, которые будут подписаны сегодня, увеличат объем почты, перевозимой и обмениваемой между двумя странами, а также будут способствовать развитию международной электронной торговли.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)