Оглашено количество активных пользователей образовательных программ в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В 2020 году в области образовательного сектора Азербайджана произошли глобальные изменения, связанные с применением ИКТ в этом секторе, сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в сравнении с январем 2019 года в прошлом году более 1 миллиона 400 тысяч обучающихся зарегистрировали личные кабинеты на образовательных платформах.

"Количество активных пользователей составляет 1 миллион 170 тысяч человек", – сказал он.

Эмин Амруллаев отметил, что количество еженедельных занятий на платформах составляет свыше 6 миллионов .

"В 2019 году эти показатели не составляли даже 10 процентов от имеющихся цифр на сегодняшний день", – добавил он.

Кроме того, по словам министра, к платформе Microsoft Teams в 2020 году присоединились 37 высших учебных заведений Азербайджана, то есть 125 тысяч человек. В рамках этой платформы каждый учащийся получил бесплатно 50 МБ хранилища для электронной почты и хранения данных.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev