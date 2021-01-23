Оглашено количество активных пользователей образовательных программ в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - В 2020 году в области образовательного сектора Азербайджана произошли глобальные изменения, связанные с применением ИКТ в этом секторе, сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.
По его словам, в сравнении с январем 2019 года в прошлом году более 1 миллиона 400 тысяч обучающихся зарегистрировали личные кабинеты на образовательных платформах.
"Количество активных пользователей составляет 1 миллион 170 тысяч человек", – сказал он.
Эмин Амруллаев отметил, что количество еженедельных занятий на платформах составляет свыше 6 миллионов .
"В 2019 году эти показатели не составляли даже 10 процентов от имеющихся цифр на сегодняшний день", – добавил он.
Кроме того, по словам министра, к платформе Microsoft Teams в 2020 году присоединились 37 высших учебных заведений Азербайджана, то есть 125 тысяч человек. В рамках этой платформы каждый учащийся получил бесплатно 50 МБ хранилища для электронной почты и хранения данных.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
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