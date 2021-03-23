ЕС наметил меры по усилению кибербезопасности

Совет Европейского союза принял постановление о стратегии кибербезопасности ЕС на "цифровое десятилетие", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Кибербезопасность необходима для построения устойчивой, зеленой и цифровой Европы", - отмечается в постановлении о целях стратегии.

Стратегию представили Европейская комиссия и внешнеполитическое ведомство ЕС в декабре 2020 года. В ней обозначены рамки действий по защите граждан и предприятий ЕС от киберугроз, внедрению безопасных информационных систем и защите "глобального, открытого, свободного и безопасного киберпространства".