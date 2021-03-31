Цифровая среда обитания Туркменистана: оптимизация управления городским хозяйством (ФОТО)

ИКТ 31 марта 2021 17:19 (UTC+04:00)
Цифровая среда обитания Туркменистана: оптимизация управления городским хозяйством (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время недавней рабочей поездки по Ахалскому велаяту президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с положением дел на строительстве нового современного административного центра региона, возводимого на территории Геоктепинского этрапа.

Особый акцент глава государства сделал на воплощении в этом грандиозном проекте концепции «умного» города, то есть на создании его структуры на основе информационных и коммуникационных технологий, которые обеспечат связанность всех сфер жизнедеятельности и их элементов и сформируют цифровую среду обитания.

По сути, это означает развертывание единой интеллектуальной сети, в которую включены все городские системы для сбора данных об их функционировании в режиме реального времени – от транспортного движения до экологии.

Такой принцип организации городского пространства нацелен на создание наиболее благоприятных, комфортных и безопасных условий жизни людей. Поэтому ключевым элементом «умного» города является участие граждан, которые через взаимодействие с его интеллектуальной сетью могут влиять на качество предоставляемых услуг, расширение их спектра и т.д.

Например, используя мобильное приложение, жители могут отправлять информацию о таких проблемах, как неработающий светофор или нехватка мест на парковке, чтобы городские администраторы тут же дали команду для решения проблемы. А те же мусорные контейнеры могут и сами посылать коммунальной бригаде сигнал о своей наполненности. Это всего лишь несколько функций, которые используются в «умных» городах, есть ещё множество соответствующих инструментов.

Другими словами, это будет город, который его жители смогут развивать дальше сами, создавая вокруг себя такое пространство, которое они хотят видеть. В наше время с его беспроводными технологиями, облачными сервисами, сенсорными датчиками и интернетом вещей всё это не фантастика, а новая урбанизация, которая приходит к нам с научно-технологическим процессом, повышением благосостояния народа, формированием цифровой экономики и общества знаний.

«Умные» системы уже были внедрены в новых жилых массивах Ашхабада, но административный центр Ахалского велаята станет первым городом, имеющим всеохватную цифровую конфигурацию. Отметив, что в настоящее время на этой крупномасштабной строительной площадке работают более 15 тысяч специалистов, президент Туркменистана высказал мнение, что их опыт может быть использован в возведении Ашхабад-сити, где также будет реализована концепция «умного» города.

Таким образом, инновационные системы, работающие во благо людей, создают основу для технологического подхода к устойчивому развитию отечественного градостроения и всей страны в целом. Этот процесс нацелен на повышение эффективности государственных услуг, оптимизацию органов управления, улучшение их обмена информацией с общественностью, содействие экономическому росту.

Одна из важнейших составляющих «умного» города – экологические инициативы. Этой теме президент Бердымухамедов уделил самое пристальное внимание во время инспектирования новостроек административного центра Ахалского велаята.

Глава государства отметил, что город строится в живописном месте, в предгорьях Копетдага, и в целях сохранности этой природной красоты следует широко использовать «зелёные» технологии.

Экологическая, социальная и экономическая устойчивость является обязательным условием, чтобы идти в ногу со временем. Выступая в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединённых Наций на Саммите по принятию глобальной повестки дня на период после 2015 года, президент Турменистана сказал, что без заботы об окружающей среде нельзя достигнуть социального и экономического развития государств и народов планеты.

Сегодняшний облик Ашхабада, нарядный и ухоженный, благоустроенный и чистый – лучшее свидетельство того, что Туркменистан вошёл в такую стадию формирования экологической культуры, которая может служить показательным примером для многих государств мира.

Экологическая культура – понятие, действительно, всеобъемлющее и охватывает систему духовных ценностей и этических принципов, мировоззренческих позиций, комплекса государственных мер, экономических механизмов, правовых норм, социальных институтов. И сегодня в это вовлекаются и возможности интеллектуальных систем.

Функции «умного» города могут включать энергосбережение (например, уличные фонари, которые тускнеют, когда дороги пусты). Подобные технологии могут быть использованы и для сокращения вредных выбросов за счёт внедрения электробусов и использования экотоплива – отечественного газобензина, для управления автопарком, контроля за санитарией и др.

В этом контексте туркменский лидер во время пребывания на строительстве нового центра Ахала распорядился всесторонне проработать вопросы, связанные с использованием электромобилей и строительством «умных» автопарков, опираясь на научный подход.

Глава государства отметил, что в последние годы в мировой практике получили широкое применение инновационные технологии в области контроля дорожной и пожарной безопасности, поддержания чистоты в городе, а также солнечные батареи и ветровые генераторы. Всё это можно расценивать и как вклад в глобальную борьбу с изменением климата и загрязнением воздуха. Кроме того, есть решения для дистанционного образования, телемедицины и интеллектуального здравоохранения, чему уделяется приоритетное внимание в социальной политике страны.

Туркменский президент также подчеркнул значимую роль подготовки высококвалифицированных кадров во внедрении передового опыта в отрасли национальной экономики, развитии технологий, связанных с «умным» городом.

Город-государство Сингапур считается одним из лидеров в создании полностью «умных» городов, где камеры отслеживают чистоту общественных мест, плотность скопления людей и движение зарегистрированных транспортных средств. В Сингапуре также имеются системы для мониторинга энергопотребления, управления водопользованием, обеспечения здоровья и благополучия пожилых людей.

Во время своего государственного визита в Республику Сингапур в августе 2019 года президент Бердымухамедов пригласил крупные сингапурские компании принять участие в реализации мега-проекта – Ашхабад-сити и внедрении IT-технологий в сферу управления городским хозяйством и деятельностью городских служб.

Была отмечена важность комплексного подхода к вопросам застройки столицы и других городов, создания центров по внедрению цифровых систем, инновационных технологий, призванных обеспечить комфортные социально-бытовые условия жизни населения.

Напомним, что по поручению президента Туркменистана создан единый интернет-портал государственных услуг, представляющий собой автоматизированную информационную систему «одно окно». В целях стимулирования разработок отечественных программных обеспечений и инновационно-изобретательской деятельности агентством «Türkmenaragatnaşyk» объявлен новый конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2021» по таким номинациям, как здравоохранение, наука и образование, промышленность, транспорт и коммуникации, сфера услуг, средний и малый бизнес, «умный» город.

Эти шаги определены цифровой повесткой Туркменистана, которая развёртывается сегодня по всем направлениям. Цифровизация – главный тренд мирового развития, она входит в повседневную жизнь и профессиональную деятельность, расширяет возможности коммуникации, и далее ожидается только усиление данных процессов.

Создание интеллектуальных подключённых систем для городских территорий даёт множество преимуществ для граждан, позволяя повысить качество жизни, обеспечивать устойчивость развития и наилучшее использование сырьевых, технических, кадровых ресурсов, интеллектуального потенциала населения.

Подчеркивается, что эффективность этих решений зависит от единого подхода правительства, частного сектора и самих жителей, и это воплощено в концепции «умного» города, которая сегодня реализуется в стране.

(Редактор: Надир Насиров)

Цифровая среда обитания Туркменистана: оптимизация управления городским хозяйством (ФОТО) - Gallery Image
Цифровая среда обитания Туркменистана: оптимизация управления городским хозяйством (ФОТО) - Gallery Image
Цифровая среда обитания Туркменистана: оптимизация управления городским хозяйством (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Цифровая среда обитания Туркменистана: оптимизация управления городским хозяйством (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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