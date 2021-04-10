Казахстан подписал меморандум о сотрудничестве с компанией One Web

В рамках научно-практической конференции в честь 60-летия полета первого человека в космос, состоявшейся в городе Байконуре, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК и британской компанией «OneWeb», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно меморандуму, МЦРИАП и «OneWeb» будут тесно сотрудничать в сфере спутниковой связи. Это позволит сторонам проработать вопрос по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи «OneWeb», сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, стороны рассматривают сотрудничество по сборке комплектующих к спутникам «OneWeb» на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в городе Нур-Султане. Вместе с тем, планируется открытие «Центральноазиатского технического центра «OneWeb», который будет для обеспечивать спутниковым Интернетом страны Центральной Азии.

Документ скрепили подписями председатель правления АО «Республиканский центр космической связи» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Малик Жуйриктаев и главный исполнительный директор One Web Неил Томас Мастерсон.