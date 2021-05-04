Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с американскими компаниями в сфере ИКТ

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обсудил с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером перспективы сотрудничества с американскими компаниями в сфере ИКТ нашей страны.

Об этом написал Рашад Набиев на своей странице в Twitter.

«Мы обменялись мнениями о правах интеллектуальной собственности, кибербезопасности, инновациях. Обсудили возможности сотрудничества с американскими компаниями в ИКТ-секторе Азербайджана, а также рассмотрели перспективы создания научно-исследовательских центров в нашей стране», – говорится в публикации министра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev