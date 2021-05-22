В АБА назвали приоритетные направления развития мобильного банкинга в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Формирование удобного и безопасного мобильного банкинга (мобильного приложения банков) является одним из приоритетных направлений для банков Азербайджана.

Об это сказал Trend руководитель экспертной группы "По платежным системам и цифровому банкингу" Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

По его словам, местные банки в первую очередь формируют удобную платформу, которая способна удовлетворить функциональные потребности клиентов.

"Расширение цепочки услуг является одним из важных приоритетов в развитии услуг мобильного банкинга. Наряду с традиционными банковскими услугами, такими как осуществление платежей, получение банковских выписок, банки расширяют сферу применения услуг, приносящих дополнительный доход (value added services). Возможность занять онлайн-очередь через мобильный банкинг, внедрение механизмов по возврату НДС, осуществление платежей на основе QR-кода, оплата мобильным телефоном без платежной карты, получение дополнительной информации о банковских продуктах и услугах, инфраструктуре платежных терминалов, эмиссия цифровых и кобрендовых платежных карт (со свойствами банковской и бонусной (дисконтной) карт) положительно влияют на привлечение нового клиентского сегмента", – сказал Рустамов.

Наряду с этим, по словам руководителя экспертной группы АБА, в центре внимания банков находятся меры по обеспечению безопасности услуг мобильного банкинга.

"В рамках комплексных мер по обеспечению безопасности осуществляются мониторинг и регулярная оценка рисков в мобильном банкинге. В этой связи проводится комплекс таких мер, как проведение тестов на вмешательство, применение методов биометрической идентификации при входе в Мобильный банк, требование одноразового пароля при регистрации платежной карты, информирование клиентов банка о требованиях безопасности по различным каналам и другие мероприятия", – подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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