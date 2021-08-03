В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в понедельник в нескольких странах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его сведениям, в основном жалобы на работу приложения поступают из России, США, Германии, Канады, Бразилии и Великобритании.
Более 60% пользователей, сообщивших о неполадках, обратили внимание на проблемы с загрузкой ленты новостей. 22% столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт, еще 15% испытывают сложности с видео.
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