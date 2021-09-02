ЦБА расширяет международное сотрудничество в сфере информационной и кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) расширяет международное сотрудничество в области информационной и кибербезопасности, сообщили Trend в ЦБА.

По данным регулятора, продолжаются работы по изучению международного опыта в области информационной и кибербезопасности, а также применению в банковском секторе Азербайджана решений, основанных на технологиях других центробанков.

"В рамках международного сотрудничества ЦБА на сегодняшний день налажены контракты с центробанками Турции, России, Сингапура, Польши, Германии, Великобритании и ряда других развитых стран. Кроме того, мы сотрудничаем и с международными организациями, специализирующимися на кибербезопасности. Работы по расширению этих контактов будут продолжены", - говорится в сообщении.

Напомним, что в целях обеспечения информационной безопасности в Азербайджане разработан "Порядок управления информационной безопасностью в банках". Документ, устанавливающий минимальные требования в сфере информационной безопасности в банках страны с учетом требований стандартов ISO/IEC 2700X Международной организации по стандартизации, утвержден решением правления Центрального банка и внесен в Государственный реестр правовых актов Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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