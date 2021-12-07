«Лаборатория Касперского»: предприниматели готовы вернуть урезанные статьи бюджета

В ходе опроса под названием «Малый и средний бизнес: переживая пандемию»* «Лаборатория Касперского» изучила, как предприниматели по всему миру перераспределяли расходы в связи с коронавирусными ограничениями, а также узнала их планы на будущее. Оказалось, что многие представители МСБ-сектора готовы вернуть урезанные статьи бюджета, например на рекламу и зарплату персоналу.

По данным этого исследования, общее финансовое благосостояние снизилось с марта 2020 года в 66% небольших компаний. Более половины опрошенных (52%) полагают, что финансовые трудности, наблюдавшиеся в течение последнего времени, станут постоянными, и бизнесу всегда придётся выбирать, во что вкладываться, а на чём сэкономить. Во время пандемии в 45% небольших компаний были сокращены расходы на аренду, покупку и ремонт транспорта и спецтехники, в 42% — на рекламу и продвижение бизнеса, а в 37% — снижены зарплаты сотрудников.

Тем не менее многие представители малого и среднего бизнеса с оптимизмом смотрят в будущее, о чём свидетельствует их намерение вернуть урезанные статьи расходов. Так, многие опрошенные планируют вновь активно вкладываться в рекламу и продвижение (44%), а также повышать зарплаты сотрудникам (42%), инвестировать в IT-решения и оборудование (41% и 36% соответственно). Часть предпринимателей рассчитывают также возобновить расходы на аренду, покупку и ремонт автомобилей (20%), закладывают бюджет на средства информационной защиты (24%) и юридические и страховые услуги (20%).

«Исследование показало, что предприниматели стали позитивнее оценивать свои будущие возможности, о чём говорит их желание вернуть определенные статьи расходов. Помимо очевидных вложений, которые напрямую влияют на эффективность бизнеса, в список основных затрат предприниматели включают несколько позиций, связанных с цифровым развитием: инвестиции в оборудование, технологии и информационную защиту, — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Со своей стороны мы не перестаём напоминать, что цифровизация бизнеса должна быть безопасной как для самого предпринимателя и его сотрудников, так и для потребителей, которые пользуются продуктами и услугами таких компаний».

Чтобы малый и средний бизнес мог функционировать максимально удобно и безопасно в условиях цифровизации, «Лаборатория Касперского» рекомендует его владельцам:

ознакомиться с бесплатными рекомендациями по сокращению расходов на IT, безопасному общению с клиентами, работе с фрилансерами, которые собраны в специально созданной «Шпаргалке по кибербезопасности для малого бизнеса»;

регулярно напоминать сотрудникам о базовых мерах безопасности: не открывать подозрительные сообщения, придумывать сложные и разные пароли для разных учётных записей и часто менять их;

использовать специальные защитные решения, которые позволяют системному администратору удалённо управлять безопасностью рабочих устройств из единой панели. К таким решениям относится Kaspersky Endpoint Security Cloud.

* Исследование «Как малый и средний бизнес переживает пандемию» проведено независимым исследовательским агентством Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 году в 22 странах по всему миру. В опросе приняли участие 3 150 принимающих решения сотрудников организаций с численностью персонала до 250 человек.