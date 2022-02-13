Intel создала чип для майнинга криптовалюты

Старший вице-президент и глава подразделения графических процессоров Intel Раджа Кодури сообщил о создании специального процессора Bonanza Mine для добычи криптовалюты, передает Trendсо ссылкой на РЕН-ТВ.

Сперва, чтобы опробовать, его направят в компанию Block Джека Дорси и майнинговые Argo Blockchain и GRIID Infrastructure.

Intel пока скрывает технические характеристики чипа и заявляет о том, что они будут анонсированы 23 февраля на конференции ISSCC.

"Чип - это энергоэффективный "ускоритель", предназначенный для ускорения задач блокчейна, которые требуют огромных вычислительных мощностей и, соответственно, потребляют много энергии", - приводит заявление Intel Reuters.

Компания отметила, что архитектура чипа реализована на "крошечном кусочке кремния".