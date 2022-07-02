На сайте Netflix произошел сбой после выхода новых эпизодов сериала "Очень странные дела"

Сайт Netflix стал недоступен в пятницу после выхода новых эпизодов сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает NBC News, со ссылкой на данные сайта Downdetector.com.

Сбой устранили через полчаса. За это время пользователи сайта написали свыше 14 тысяч жалоб на его работу. Netflix отказался комментировать ситуацию.

Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" занял первое место по просмотрам среди англоязычных фильмов на Netflix. Сюжет фильма рассказывает о вымышленном городе, жители которого сталкиваются с паранормальными явлениями.