Стипендиальная программа Technest открывает новые возможности для женщин, проживающих в регионах (ФОТО)

Проект Coders Caravan предоставит возможность молодым девушкам, проживающим в Губе и Лянкяране, принять участие в тренингах по программированию.

В рамках стипендиальной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития, образовательный центр Coders Azerbaijan, Агентство США по международному развитию (USAID) и Фонд Черноморского сотрудничества (BST) запустили совместный проект — Coders Caravan.

Всего в рамках проекта 20 девушек из Губы и Лянкярана в возрасте от 18 до 35 лет пройдут профессиональное обучение программированию Full Stack. Продолжительность программы составит 7 месяцев, а обучение будет организовано в гибридном онлайн- и офлайн-формате. В период обучения, в котором примут участие два профессиональных тренера и четыре ментора, студенты получат возможность поработать над реальными проектами и получить практический опыт. Помимо этого, возможность участвовать по выходным в различных семинарах и нетворкинговых мероприятиях, позволит им значительно развить свои навыки в соответствующей области.

По итогу программы студенты представят индивидуальную проектную работу и получат сертификаты об успешном прохождении курса.

Об упомянутом сотрудничестве руководитель стипендиальной программы Technest — Фатима Алекперова, рассказала следующее:

«В настоящее время Агентство инноваций и цифрового развития работает над рядом важных проектов в области цифровой грамотности. Мы рады начать сотрудничество с образовательным Центром Coders Azerbaijan, USAID и BST в рамках Technest. Я надеюсь, что проект Coders Caravan станет большим стимулом для женщин, проживающих в регионах, и позволит им в будущем обеспечить себя работой на рынке труда в качестве ИКТ-специалистов».

Специалист по управлению проектами миссии USAID в Азербайджане — Эмин Мамедли, отметил:

«Расширение экономических прав и возможностей женщин является одним из основных приоритетов организации USAID. Мы рады поддержать проект, направленный на подготовку женщин-специалистов в области, где доминируют мужчины».

Следует отметить, что в Баку была организована встреча с 20-ю женщинами, отобранными для участия в тренингах. Ответственные сотрудники Агентства инноваций и цифрового развития, образовательного Центра Coders, USAID и BST поздравили девушек, пожелали им успехов в учебном процессе и вручили памятные сувениры.