Стали известны сроки выхода PlayStation 6

Sony выпустит консоль следующего поколения не ранее 2027 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает в среду портал Eurogamer.

Информация о сроках выхода PlayStation 6 стала доступна благодаря документу, обнародованному в рамках продолжающегося в Великобритании расследования сделки между Microsoft и Activision Blizzard, против которой выступает компания Sony.

Из заявлений Sony следует, что покупка игровой студии компанией Microsoft может привести к потери японцами популярной франшизы Call of Duty к моменту выхода следующего поколения PlayStation в 2027 году.

Таким образом, Sony подтвердила планы о презентации PS6 в ближайшем будущем. К 2027 году жизненный цикл PlayStation 5 составит семь лет. При этом PS4, которая вышла в 2013 году, все еще остается актуальной.