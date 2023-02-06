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Azercell поддерживает своих абонентов в Турции!

ИКТ Материалы 6 февраля 2023 23:52 (UTC +04:00)
Azercell поддерживает своих абонентов в Турции!

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БАКУ /Trend/ - Лидирующий мобильный оператор безвозмездно пополнил баланс своих абонентов, находящихся в Турции.

В связи с подземными толчками, произошедшими в Турции, ООО «Azercell Telecom» безвозмездно пополнил баланс номеров своих абонентов, находящихся в этой стране, обеспечив им бесперебойную связь с семьями и родственниками. Компания зачислила средства на баланс абонентов как предоплатной, так и постоплатной систем, которые в настоящее время пользуются услугами роуминга в Турции.

Azercell выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате этой катастрофы, а также всему братскому народу Турции и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Звонки в Телефонный центр Azercell осуществляются бесплатно по телефону +994506565000

Горячая линия посольства Азербайджана в Турции: +90 532 577 61 68

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