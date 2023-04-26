Азербайджан ежегодно улучшает свои позиции в международных рейтингах кибербезопасности - Эльмир Велизаде

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в международных рейтингах кибербезопасности ежегодно значительно улучшает свои позиции.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду заведующий сектором по работе с цифровыми медиа Администрации Президента Азербайджана Эльмир Велизаде в ходе мероприятия на тему «Киберпреступность в Азербайджане и барометры кибербезопасности».

По его словам, в нашей стране ведутся работы по формированию правовой базы для расширенного применения новых стандартов безопасности.

«Хочу отметить, что Азербайджан активно применяет европейские стандарты по кибербезопасности. В этой области Азербайджан уже достиг больших успехов. Стоит также отметить, что Азербайджан в международных рейтингах кибербезопасности ежегодно значительно улучшает свои позиции», - сказал он.

Велизаде также сказал, что Армения и Иран на протяжении многих лет осуществляют кибератаки на нашу страну.

«Все эти попытки были предотвращены, и мы продолжим усиливать свое цифровое пространство и системы безопасности», - добавил он.