Бесплатные разговорные минуты от XalqBank и Bakcell для пользователей XalqOnline!

Халг Банк запускает новую кампанию для пользователей XalqOnline, согласно условиям которой, пользователи, пополнившие баланс номеров Bakcell не менее чем на 5 AZN посредством мобильного приложения XalqOnline, получат бесплатно 15 минут на звонки от Bakcell Ulduzum! Кампания продлится до 5 сентября 2023.

XalqOnline – это мобильная банковская система на платформах iOS и Android, которая обслуживает частных и корпоративных клиентов Халг Банка. Пользователи приложения могут оплачивать услуги коммунальных служб и связи, создавая платежные шаблоны, производить денежные переводы на любые счета, совершать валютные операции, получить подробную информацию по счетам, о бонусах и процентах, начисленных на остаток счета по XalqKart.

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.