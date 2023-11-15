Виртуальный Ассистент AiCell на базе искусственного интеллекта к услугам абонентов Azercell!

БАКУ /Trend/ - Лидирующий оператор мобильной связи страны делает очередной шаг в направлении улучшения клиентского опыта своих абонентов.

В честь 25-летия Телефонного Центра лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана Azercell с радостью представляет усовершенствованную версию услуги «Виртуальный Ассистент» и делает ее доступной для всех абонентов с 15 ноября 2023 года!

Отныне абонентов, обратившихся в Телефонный Центр Azercell, будет приветствовать голосовой бот AiCell, работающий на основе искусственного интеллекта. Одним из наиболее важных и интересных аспектов реализации данного проекта, который считается технологическим прорывом в телекоммуникационной индустрии, является то, что «Виртуальный Ассистент» предоставляет полный спектр услуг на азербайджанском языке. AiCell, открывающий новые возможности для абонентов, понимает входящие запросы и определяет их виртуальный путь в соответствующей категории. Кроме того, в зависимости от сложности запроса абонента он может самостоятельно выполнять операции, перенаправлять звонки на IVR или оператора.

В настоящее время AiCell способен выполнять самые востребованные операции относительно мобильных интернет-пакетов, роуминга, разговорных тарифов, услуг по балансу номера и балансу тарифов, а также кампании «Не считай минуты» для тарифа «Bölgə».

Следует отметить, что Azercell существенно расширяет коммуникационные функции и сервисные возможности «Виртуального Ассистента». В ближайшее время «Виртуальный Ассистент» предоставит абонентам цифровые решения для запросов SimKredit, SimTaksit и Balans, а также приложений, связанных с подключением к Интернету.

Azercell, разработавший бот на азербайджанском языке и тем самым представивший еще одно новшество в Азербайджане, продолжает свою деятельность в направлении дальнейшего повышения уровня жизни людей и обогащения клиентского опыта за счет применения новых технологий в нашей стране.