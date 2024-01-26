Турецкая платежная система намерена создать единую инфраструктуру кошелька для тюркских стран (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Турецкая платежная система "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) намерена создать единую инфраструктуру кошелька для тюркских стран

Об этом сказал Trend генеральный директор ООО "United Payment" Эдгар Абдуллаев.

"В целях создания коридора цифровых денежных переводов между тюркскими государствами Turan сначала ускорили деятельность в Азербайджане. Скоро пользователи смогут переводить деньги с кошелька на кошелек из Азербайджана в Турцию и из Турции в Азербайджан. Однако наша главная цель будет состоять в том, чтобы завершить наши коридоры, внедрив одну и ту же модель во всех тюркских государствах и обеспечив перевод цифровых денег между государствами с помощью единой инфраструктуры кошелька. Turan станет крупнейшим финансовым приложением в Центральной Азии", - отметил он.

Абдуллаев упомянул, что число клиентов превышает 300 тысяч, объем транзакций достигает 500 миллионов, а количество пользователей карт - более 70 тысяч.

"Turan, построивший финансовый мост между тюркскими государствами получил дополнительные инвестиции в размере 35 миллионов турецких лир (~1,973 миллиона манатов) под руководством United Payment, одной из первых турецких компаний, занимающихся электронными деньгами", - подчеркнул Абдуллаев.

Turan, инвесторами которого являются KT Portföy, Re-pie, Colendi, Tera Portföy, Neo Portföy и первый в Азербайджане фонд венчурного капитала "Caucasus Ventures", за последние 16 месяцев получил общий объем инвестиций в размере более 75 миллионов турецких лир (~4,228 миллиона манатов).

Отметим, что в настоящее время успешно осуществляются денежные переводы через турецкую платежную систему "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) в Азербайджан. Ежемесячные переводы составляют примерно 9,5 миллиона турецких лир. Turan стремится увеличить эту цифру до 37,5 миллиона лир в месяц в 2024 году.