“Huawei Tech Carnival & Partner Summit 2024”: Переосмысление системы хранения данных в эпоху Пробуждения данных

БАКУ/Trend/ - В рамках трехдневного мероприятия Huawei Tech Carnival & Partner Summit 2024, проходившего в Баку, состоялся форум Huawei Innovative Data Infrastructure Forum. Форум на тему «Пробуждение данных: построение лучшей инфраструктуры данных готовой к искусственному интеллекту», позволил получить представление о будущем данных и искусственного интеллекта.

Саммит открыл Derek Hao, президент Enterprise Business Group компании Huawei по региону Ближнего Востока и Центральной Азии. В своем выступлении он подчеркнул приверженность новаторским интеллектуальным решениям в сфере инфраструктуры, подпитывающим развитие цифровых технологий во всех отраслях. «Huawei стремится стать для вас надежным технологическим партнером, способствующим цифровизации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Искусственный интеллект сегодня формирует мир, стимулируя экономический рост и интеллектуальные преобразования во всех отраслях», – заявил господин Hao.

Derek Hao, президент Enterprise Business for Huawei Middle East and Central Asia, выступает со вступительной речью

Затем выступил Вюсал Ханларов, руководитель Управления по информатизации системы образования при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики. Свое выступление он начал с выражения благодарности компании Huawei за их преданность делу и за выбор Азербайджана для проведения этого значительного мероприятия. Подчеркивая преимущества технологий в инфраструктуре образования, он отметил: «Мы стремимся использовать технологии с целью формирования более светлого будущего для нашей молодежи, а также чтобы быть первыми в сфере инноваций для системы образования. Обладая надежной инфраструктурой ИКТ и искусственным интеллектом, мы сможем создать динамичную среду обучения, которая позволит студентам преуспевать в новую эпоху».

Выступление Вусала Ханларова, руководителя Бюро ИКТ образования Министерства науки и образования, перед аудиторией

Далее он отметил, что за счет мощной инфраструктуры ИКТ, достижений в области искусственного интеллекта и надежных решений для обработки данных они заложат основу для благополучного будущего молодежи Азербайджана, предоставив ей знания, опыт и уверенность, необходимые для процветания в грядущем будущем.

Он выразил признательность Huawei, как партнеру на этом пути, за организацию данного замечательного мероприятия в Баку и содействие обсуждению их требований с заинтересованными сторонами и партнерами.

Вслед за ним на тему ускорения инноваций в сфере государственных услуг за счет инфраструктуры данных All-Flash выступил Зикрулла Мухитдинов, заместитель директора Центра управления проектами D-Government в Узбекистане. Он рассказал о том, как инфраструктура хранения данных Huawei способствует улучшению работы государственных органов и приводит к более быстрому реагированию и повышению качества предоставляемых услуг. Данная инновация рационализирует процедуры, поощряет гибкое управление и подчеркивает важность планирования, кибербезопасности и обучения персонала.

Зикрулла Мухитдинов, заместитель директора Центра управления проектами D-Government в Узбекистане, выступает на тему ускорения инноваций в сфере государственных услуг за счет инфраструктуры данных All-Flash

После обсуждения столь важной темы Dr. Peter Zhou, вице-президент “Huawei” и президент “Huawei Data Storage Product Line”, приковал внимание аудитории речью на тему «Переосмысление хранения данных в эпоху роста данных». По мнению доктора Чжоу, будущее систем хранения данных зависит от множества возможностей, включая сверхвысокую производительность, устойчивость данных, новую парадигму обработки данных, масштабируемость, экологическую устойчивость и матрицу данных. «В эпоху роста данных Huawei переосмысливает концепцию хранения данных. Компания запустила систему хранения нового поколения OceanStor A800, которая помогает клиентам создавать передовую инфраструктуру данных готовую к искусственному интеллекту», – заявил он.

Dr. Peter Zhou, вице-президент “Huawei” и президент “Huawei Data Storage Product Line”, выступает с речью

В ходе второй части мероприятия, а именно саммита Huawei Global Optical Summit, были рассмотрены три ключевые тенденции в индустрии F5G: «Fiber-in, Copper-Out» (Проведение оптоволокна, отказ от меди), «fgOTN-in, SDH-out» (Подключение fgOTN, отключение SDH) и «Optical-Sensing-in, Hard-Work-Out» (Подключение оптического считывания, отказ от тяжелого труда). Кроме того, на саммите были представлены новейшие решения FTTO 2.0, оборудование fgOTN серии E6600 и устройство DCI третьего поколения DC908 Pro, закладывающие основу для отраслевой аналитики. Эти предложения направлены на стимулирование цифровой трансформации во всех отраслях промышленности региона Ближнего Востока и Центральной Азии.

Второй день выставки Huawei Tech Carnival & Partner Summit 2024 в Баку представлял собой обмен глубокими соображениями, а также занимательными для участников презентациями, дискуссиями и интерактивными сессиями. Углубляясь в передовые методы построения инфраструктуры данных, имеющие решающее значение для эффективной реализации проектов в области искусственного интеллекта, эксперты делились своими бесценными практиками и стратегиями, знакомя аудиторию с новыми перспективами и подходами к управлению данными.

Главным событием дня стало создание динамичной платформы, способствующей обмену опытом и налаживанию деловых связей. Участники активно участвовали в диалогах, изучая возможности для сотрудничества и партнерских отношений в области инфраструктуры данных и развития искусственного интеллекта. Такая атмосфера сотрудничества послужила катализатором зарождения новых идей и стратегий, определив многообещающий курс развития отрасли.

Компания Huawei, основанная в 1987 году, превратилась в ведущего мирового поставщика инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных технологий. Располагая более чем 207,000 сотрудниками, компания обеспечила надежное присутствие в более чем 170 странах и регионах, удовлетворяя потребности более 3 миллиардов человек по всему миру.