В Баку завершился первый день Конференции по космическим технологиям (Обновлено) (Дополнено)

Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 09:23)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершился первый день Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025).

Как сообщает в четверг Trend, двухдневное мероприятие организовано Космическим агентством Азербайджана (Азеркосмос).

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные темы, такие как "Дистанционное зондирование Земли для устойчивого регионального развития", "Роль спутниковой связи в Центральной Евразии", "Инновации и инвестиции в космическую промышленность", "Малогабаритные спутники", "Координация международной космической деятельности в целях устойчивого развития", "Роль спутниковых технологий в решении региональных вызовов".

Мероприятие собрало более 400 участников, представляющих 112 организаций из 35 стран. В числе участников - представители регионов Ближнего Востока, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Африки.

Временно исполняющий обязанности председателя правления Азеркосмос Дунай Бедирханов в ходе Конференции заявил, что Азеркосмос готовится к запуску нового поколения спутниковых систем.

"Эти спутниковые системы нового поколения будут обладать расширенными возможностями в области высокоточного наблюдения Земли, телекоммуникационных услуг нового поколения и региональной связности. Мы также рассматриваем перспективы новых международных миссий, в том числе совместных инициатив с нашими партнерами в Турции и другими странами", - сказал он.

Затем, президент и главный исполнительный директор SSI-Monaco Ильхами Айгун в своем выступлении отметил, что Центральная Евразия становится движущей силой в развитии спутниковых технологий.

"Спутниковая связь может помочь государствам укрепить свои позиции, преодолеть цифровое неравенство и стимулировать социально-экономическое развитие в регионе. Мы живём в эпоху трансформации, когда космос уже не является последним рубежом, а становится неотъемлемой частью экономического развития, цифровой инфраструктуры и геополитического влияния. Центральная Евразия становится не просто участником, но и движущей силой в этой глобальной системе — инвестируя в критически важную инфраструктуру и продвигая межгосударственное и государственно-частное сотрудничество",- сказал он.

По словам И.Айгуна, сегодняшняя сессия объединит региональных лидеров, агентства и организации, формирующие космическое будущее своих стран. На мероприятии будут обсуждены национальные космические стратегии и приоритеты инвестиций, роль регионального сотрудничества и инноваций, а также то, как космос может способствовать социально-экономическому прогрессу во взаимосвязанном мире.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов отметил, что в последние годы Азербайджан добился значительных успехов в развитии информационных и коммуникационных технологий.

"Вся территория страны обеспечена стабильным широкополосным интернетом. За последние четыре года количество домохозяйств с доступом к стабильной высокоскоростной связи увеличилось в 13 раз. Эти достижения также отражены в международных рейтингах".

Он также подчеркнул улучшение показателей в сфере кибербезопасности: "Индекс кибербезопасности Азербайджана в Глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи достиг почти 94 баллов из 100, обеспечив стране высокую позицию в рейтинге".

Заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков отметил, что Казахстан высоко оценивает достижения Азербайджана и других стран-партнеров в области космической деятельности.

"Мы сотрудничаем с рядом компаний в этой сфере. Несколько лет назад мы познакомились с компанией в Ташкенте, и сейчас она является крупным партнером Казахстана. Также на последнем мероприятии в Анкаре мы нашли еще одного партнера из Восточной Европы, и сейчас работаем с ними.

Я думаю, что сегодняшняя конференция - прекрасная возможность для всех нас найти новых друзей, определить новые цели, инновации.

В Казахстане мы также проводим серьезную работу в космической сфере. 8-10 сентября в Алматы состоится особое космическое событие - Дни космоса в Казахстане",- добавил М.Олжабеков.

Глава Турецкого космического агентства Юсуф Кырач заявил, что в рамках Национальной космической программы Турции планируется произвести жесткую посадку на Луну до конца 2026 года.

[Жёсткая посадка на Луну используется на ранних стадиях развития космической техники для отработки носителей, космических аппаратов и проверки расчётов, а также в качестве завершающего этапа некоторых миссий. Также жёсткая посадка используется в символическом смысле, отмечая веху в развитии национальной техники].

Он отметил, что Национальная космическая программа Турции - это дорожная карта с реалистичными и конкурентоспособными целями, определяющая стратегию, цели и проекты в области космической политики. В ней учтены мировые тенденции и внутренние возможности страны.

В свою очередь, заместитель директора агенства UzSpace Мухиддин Ибрагимов отметил, что мониторинг водопользования с использованием данных дистанционного зондирования в Узбекистане способствовует повышению урожайности.

"В Центральной Азии одна из ключевых проблем, связанных с изменением климата, - это ухудшение водного баланса. Рациональное водопользование становится все более острой задачей. Столкнувшись с этим вызовом, мы задумались: как можно заново выстроить систему управления водными ресурсами? Ответ начинают давать технологии дистанционного зондирования", - отметил он.

По его словам, речь идет о мониторинге водопользования на основе спутниковых данных. В частности, применяется технология, основанная на показателе эвапотранспирации - совокупного испарения воды с поверхности почвы и транспирации через растения.

Как сказал Ибрагимов, спутники дистанционного зондирования, используя данные из разных спектральных диапазонов, позволяют собирать информацию о водных потоках. При этом учитываются все источники поступления воды: осадки, подземные воды, орошение и другие.

Он отметил, что также в расчеты включаются типы выращиваемых культур, их урожайность и другие параметры.

"В итоге мы получили цифровую карту, где можно увидеть каждое поле, культуру, источник воды. Мы можем анализировать, сколько воды было доставлено и сколько использовано. Эти данные позволяют понять, как эффективно используется вода. Некоторые поля дают высокий урожай при меньшем потреблении воды — их можно считать образцовыми. Есть и "аутсайдеры" - с высоким потреблением и низким урожаем. Это позволяет государству помочь фермерам — либо увеличить урожайность без увеличения воды, либо снизить расход воды", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что в Узбекистане эта технология уже применяется в трех регионах. Общая охваченная площадь — более 5 миллионов гектаров, из них свыше 1,6 миллиона гектаров - сельхозугодья, охваченные мониторингом по десяти основным культурам.

"Например, в Ферганской долине была полностью оцифрована водная инфраструктура: реки, каналы, ирригационные и дренажные системы. Далее были выделены сельхозугодья и проведён аудит состояния полей - включая датчики, насосные станции, колодцы. Всё это стало частью единой цифровой модели", - сказал он.

Ибрагимов подчеркнул, что в Узбекистане около 90 процентов воды расходуется на сельское хозяйство, и при этом 30–40 процентов теряется впустую. Мониторинг показывает, что при оптимизации системы без увеличения водозабора, можно повысить урожайность пшеницы на 30–40 процентов, что существенно повысит продовольственную безопасность.

Председатель Комиссии по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) Пакистана Мухаммад Юсуф Хан в ходе Конференции сказал, что Пакистан готов расширять сотрудничество по мирному освоению космоса.

Он отметил, что мировая космическая экономика демонстрирует впечатляющий рост: с 630 миллиардов долларов в 2023 году ожидается рост до 1,8 триллиона к 2035 году.

"Этому способствуют инновации в спутниковой связи, наблюдении Земли, навигации и услугах, основанных на ИИ. Космос уже не элитарная сфера — это основа экономической конкурентоспособности и устойчивого развития", - сказал Юсуф Хан.

Он отметил, что Центральная Евразия, где развиваются технологии и экономики, имеет все шансы сыграть важную роль в этой новой реальности.

"Объединяя наши знания и ресурсы, мы можем не только участвовать, но и быть ведущими игроками на этом рынке. Пакистан осознаёт значимость космических технологий. С момента создания SUPARCO в 1961 году мы последовательно используем космос в мирных целях. Мы реализовали множество проектов в области сельского хозяйства, управления бедствиями, климата, мониторинга ледников и инфраструктуры", - сказал председатель SUPARCO.

Отметим, что за день до Конференции состоялось очередное заседание руководителей космических агентств Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, а также стран-наблюдателей Организации тюркских государств - Венгрии и Туркменистана.

Конференция продолжит свою работу завтра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!