Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку изделий медицинского назначения

13 октября 2018 17:02 (UTC+04:00)

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