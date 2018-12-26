Управление эксплуатации Главного Ширванского коллектора закупает запчасти и стройматериалы

26 декабря 2018 20:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ПО "Азеригаз" объявило тендер на закупку штуцера
Тендеры 8 декабря 14:45
Трест SOCAR объявил тендер на закупку различных инструментов и материалов
Тендеры 8 декабря 14:31
Трест «Комплексные буровые работы» SOCAR объявил тендер
Тендеры 8 декабря 14:26
ПО "Азнефть" объявило тендер
Тендеры 8 декабря 13:46
ПО "Азнефть" объявило тендер на закупку промышленной печи
Тендеры 1 декабря 15:19
ПО "Азнефть" объявило тендер на закупку химреагентов
Тендеры 1 декабря 15:14
Лента новостей
2018 год стал важным для азербайджано-турецких отношений - посол
Общество 20:32
Unibank увеличил в 2018 году прибыль более чем в семь раз
Финансы 20:19
Спрос на нефть в 2019 году вряд ли будет расти - эксперт
Энергетика 20:13
Али Гасанов: Для азербайджанской журналистики 2018 год был успешным (ФОТО)
Политика 20:07
В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку
Другие страны 19:56
За большими успехами Азербайджана стоит политика Президента Ильхама Алиева по модернизации страны - Руфиз Гонагов
Политика 19:46
Бакинский суд вынес приговор певице Федаи Лачын
Общество 19:37
Представлен специальный выпуск "Mədəniyyət.AZ" с участием деятелей культуры (ФОТО)
Культура 19:37
В Германии заявили о преждевременности констатации победы над ИГ
Европа 19:29