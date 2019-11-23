Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку аккумуляторов для погрузчиков Hyundai

23 ноября 2019 14:50 (UTC+04:00)

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